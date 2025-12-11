به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آبدگاه شهرستان باشت با ۱۳۴ میلی متر رکوردار بارشها در استان شد.

براساس اعلام اداره کل هواسناسی استان

تنگ پیرزال ۱۱۱

فیلگاه ۱۱۰

باشت ایستگاه خودکار ۱۰۸.۳

دشتروم ۱۰۷.۵

برم سبز ۱۰۷

لوداب ۱۰۶.۸

امامزاده علی ۱۰۵

جاورده ۱۰۵

دوگنبدان ۱۰۴.۴

دژسلیمان ۱۰۱

علی کرمی ۱۰۰

لنده ۹۸.۳

دشت لیشتر ۹۸.۲

دیل ۹۶.۵

امیرآباد بابکان ۹۶

پراشکفت ۹۴.۵

درغک ۹۴

دهدشت ۹۳.۴

سرآسیاب یوسفی ۹۳

دلی خمسیر ۹۲

سوق ۹۱.۵

سرفاریاب ۹۱

سی سخت ۹۰‌مندان ۸۹

قلعه دختر ۸۸

سپیدار ۸۷

چرام ایستگاه سنتی ۸۷

بوستان ۸۶

لیراب ۸۴

چیتاب ۸۲.۵

قلعه رئیسی ۸۲

مارگون ۸۱

گنجه‌ای ۸۱

دیشموک ۸۱

باشت ایستگاه سنتی ۸۱

امامزاده پهلوان ۸۰

تنگ سرخ ۸۰

گنجگون ۸۰ برف ۳cm

ستنگان ۷۹ برف ۸cm

موشمی زیلایی ۷۸

کریک ۷۸

امامزاده جعفر ۷۷

ممبی ۷۷

تل گاه ۷۶

یاسوج فرودگاه ۷۵.۳

چرام ایستگاه خودکار ۷۵.۱

ماهورباشت ۷۵

وزگ ۷۵

کالوس ۷۵

ده برآفتاب ۷۱

سراب ننیز ۶۹

لیکک ۶۸.۸

منصورخانی کاکان ۶۶

تنگ رواق ۶۰

پاتاوه ۵۴

سیرون شبلیز ۴۹.۵ برف ۱۱cm

سینه نمک ۴۹

جوکار ۴۰