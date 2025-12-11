پخش زنده
در پانزدهمین جشنواره علامه حلی و چهارمین جشنواره اساتید از ۲۸ اثر برگزیده قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفت؛ امسال ۶۶۸ اثر به دبیرخانه جشنواره راه پیدا کرد که ۹۵ اثر ویژه اساتید و ۵۹۳ اثر ویژه طلاب بود.
حجت الاسلام جلالی موضوع این آثار را قرآن و حدیث، فقه، اصول، منطق و کلام و سیاست و اقتصاد عنوان کرد.
در این مراسم آیت الله طباطبایی مدیر حوزههای علمیه اصفهان هم گفت اگر بخواهیم در جامعه هدایت گر باشیم باید از سلاح زبان و قلم استفاده کرد.
در حاشیه این رویداد نمایشگاه آثار و تألیفات پژوهشگران حوزه علمیه آغازبکار کرد.