به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفت؛ امسال ۶۶۸ اثر به دبیرخانه جشنواره راه پیدا کرد که ۹۵ اثر ویژه اساتید و ۵۹۳ اثر ویژه طلاب بود.

حجت الاسلام جلالی موضوع این آثار را قرآن و حدیث، فقه، اصول، منطق و کلام و سیاست و اقتصاد عنوان کرد.

در این مراسم آیت الله طباطبایی مدیر حوزه‌های علمیه اصفهان هم گفت اگر بخواهیم در جامعه هدایت گر باشیم باید از سلاح زبان و قلم استفاده کرد.

در حاشیه این رویداد نمایشگاه آثار و تألیفات پژوهشگران حوزه علمیه آغازبکار کرد.