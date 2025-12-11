پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری با برگزاری نشست هماهنگی با مدیران حملونقل سوخت، از برنامهریزی دقیق برای تأمین بیوقفه سوخت در فصل زمستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تورج امانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری، در نشست هماهنگی با مدیران شرکتهای حملونقل سوخت اعلام کرد: برنامهریزی دقیق و همکاری نزدیک با پیمانکاران حمل، پایه اصلی خدمترسانی ایمن و بدون وقفه به مردم در فصل سرما است.
وی افزود: منطقه ساری با بهرهگیری از سه پیمانکار حمل و حدود ۳۰۰ نفتکش فعال، عملیات سوخترسانی را با آمادگی کامل انجام میدهد و حتی در صورت بروز اختلالات جوی یا جادهای، تأمین سوخت بدون توقف ادامه خواهد یافت.
مدیر منطقه ساری تأکید کرد: تأمین بهموقع سوخت مصرفکنندگان عمده و جزء، جایگاههای عرضه و خانوارهای نفتسفیدسوز از اولویتهای منطقه است و رعایت دقیق مقررات ایمنی و رانندگی در جادههای زمستانی توسط رانندگان ضروری است.
وی در پایان گفت: هدف اصلی منطقه ساری از مرحله برنامهریزی تا اجرا، ارائه خدمات پایدار و کسب رضایت مردم شریف استان مازندران است.