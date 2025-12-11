به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تورج امانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری، در نشست هماهنگی با مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل سوخت اعلام کرد: برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با پیمانکاران حمل، پایه اصلی خدمت‌رسانی ایمن و بدون وقفه به مردم در فصل سرما است.

وی افزود: منطقه ساری با بهره‌گیری از سه پیمانکار حمل و حدود ۳۰۰ نفتکش فعال، عملیات سوخت‌رسانی را با آمادگی کامل انجام می‌دهد و حتی در صورت بروز اختلالات جوی یا جاده‌ای، تأمین سوخت بدون توقف ادامه خواهد یافت.

مدیر منطقه ساری تأکید کرد: تأمین به‌موقع سوخت مصرف‌کنندگان عمده و جزء، جایگاه‌های عرضه و خانوار‌های نفت‌سفیدسوز از اولویت‌های منطقه است و رعایت دقیق مقررات ایمنی و رانندگی در جاده‌های زمستانی توسط رانندگان ضروری است.

وی در پایان گفت: هدف اصلی منطقه ساری از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا، ارائه خدمات پایدار و کسب رضایت مردم شریف استان مازندران است.