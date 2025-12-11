پخش زنده
بارندگی سنگین و کمسابقه در ایالت واشنگتن و بخشهایی از کانادا، به چهارمین روز خود رسیده و موجب تخلیه اجباری ساکنان، مسدود شدن جادهها و افزایش خطر سیلاب در مناطقی وسیع شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه نیویورک تایمز؛ مقامات محلی اعلام کردند دستور تخلیه برای ساکنان مناطق اطراف رودخانه اسکاگیت در شمالشرق سیاتل و رودخانه پیوالاپ در جنوبشرق تاکوما صادر شده است، دفتر فرماندار ایالت واشنگتن هشدار داد که حدود ۱۰۰ هزار نفر ممکن است ناچار به ترک خانههای خود شوند.
این گزارش افزود: اگر چه شدت بارش از بامداد پنجشنبه کاهش یافته، اما رودخانههای منطقه همچنان در حال طغیان هستند و پیشبینی میشود طی روزهای آینده به اوج برسند، سازمان هواشناسی آمریکا هشدار داده است که سطح رودخانههای اسکاگیت و اسنوهوامیش به رکوردهای سیلابی نزدیک خواهد شد.
در ادامه آمده است: فرماندار باب فرگوسن روز چهارشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و ۳۰۰ نیروی گارد ملی را برای کمک به عملیات امداد فعال کرد، همزمان در استان بریتیش کلمبیا کانادا نیز بارش شدید موجب بسته شدن بزرگراهها و بروز خطر سقوط سنگ و بهمن شده است.
این گزارش اضافه کرد: سامانه بارشی پر رطوبت که از اقیانوس آرام وارد منطقه شده، از روز دوشنبه تاکنون مقادیر بیسابقهای باران در واشنگتن، اورگن و بخشهایی از کانادا به جا گذاشته است و تنها در روز چهارشنبه هشدارهای سیل برای بخشهای وسیعی از منطقه بهطور فوری افزایش یافت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تیمهای امدادی در شرق سیاتل چندین نفر را که در خودروهای خود گرفتار سیلاب شده بودند نجات دادند، رانش زمین نیز بخشهایی از بزرگراه بینایالتی ۹۰ را مسدود کرده است، در شهرستان اسنوهوامیش نیز چندین نفر با بالگرد از خانههایی که آب محاصره کرده بود بیرون آورده شدند.
این گزارش افزود: هشت رودخانه در غرب واشنگتن وارد مرحله سیلاب شدید شدهاند و پیشبینی میشود حدود ۲۰ رودخانه دیگر نیز تا پایان هفته به این مرحله برسند، کارشناسان هشدار دادهاند که خطر رانش زمین حتی پس از قطع باران همچنان بالا خواهد بود.
این روزنامه در پایان نوشت: کارشناسان میگویند بارشهای اخیر از شدیدترین بارندگیهای ۳۵ سال گذشته در این منطقه است، هر چند نمیتوان ارتباط مستقیم این طوفان را با تغییرات اقلیمی اثبات کرد اما افزایش دمای جهانی موجب افزایش رطوبتپذیری جو و تشدید اینگونه سامانههای بارشی میشود.