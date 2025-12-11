به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان جشن گلریزان ویژه آزادی مددجویان زن جرایم غیرعمد به همت ستاد دیه استان و با میزبانی فرودگاه کرمان برگزار شد .

رئیس کل دادگستری استان کرمان به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و در آستانه روز زن و روز مادر، ضمن تبریک این ایام فرخنده، از مدیرکل فرودگاه‌های استان برای برگزاری جشن ویژه و فراهم کردن زمینه آزادی تعدادی از بانوان زندانی جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه تقدیر کرد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ مددجوی زن جرایم غیرعمد مالی در زندان‌های استان کرمان حضور دارند که برای آزادی آنان به ۶ میلیارد تومان نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است که امروز شش نفر از مددجویان زن جرایم غیرعمد با کمک خیران آزاد شوند و نیازمند نگاه و کمک خیران هستند تا به برکت نام حضرت زهرا(س) از زندان آزاد شوند که برای تحقق این امر، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد نیاز است.

رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان کرمان با اشاره به اینکه ستاد دیه هیچ‌گونه اعتبار دولتی در اختیار ندارد و فعالیت‌های آن صرفاً بر پایه کمک‌های مردمی و خیران انجام می‌شود، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۶ زندانی جرایم غیرعمد مرد و زن با برگزاری جشن‌های گلریزان و حمایت‌های مردمی به مبلغ 60 میلیارد تومان آزاد شده‌اند و در صورت آزادی شش مددجوی زن در این مراسم، این تعداد به ۲۴۲ نفر خواهد رسید.

حجت الاسلام حمیدی همچنین با یادآوری ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه هر ساله، به برکت عمر ۶۳ ساله این شهید والامقام، ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان کرمان آزاد خواهند شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان نیز گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) جشن باشکوهی با همکاری خیرین و همکاران در مجموعه اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان برگزار شد

و این مراسم با حضور کارکنان دستگاه‌های متعدد همراه بود و فضای معنوی و شادی برای همکاران ایجاد کرد.

علی جزینی‌زاده همچنین از برگزاری همزمان جشن «گلریزان » با مساعدت ستاد دیه استان خبر داد و تأکید کرد: کارکنان اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان نیز در این اقدام انسان‌دوستانه سهیم بوده و برای آزادی تعدادی از زنان زندانی که سرپرست خانواده هستند، مشارکت خواهند کرد.

وی هدف اصلی این برنامه‌ها را تقویت مسائل فرهنگی، ایجاد شرایط معنوی و برگزاری مناسبت‌های مذهبی در فرودگاه‌ها دانست و افزود: این اقدامات علاوه بر ایجاد نشاط در محیط کاری، به بهبود شرایط اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند نیز کمک می‌کند.

شایان ذکر است؛ تعداد مددجویان ازاد شده به کمک های این جشن پس از جمع آوری کمک های خيران از سوی ستاد دیه استان اعلام می گردد.