برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از همسران شهدا
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تکریم و تجلیل از همسران شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با همکاری شهرداری تبریز و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی مراسم تکریم و تجلیل از همسران شهدا با عنوان (شکوه ایثار) برگزار شد.
در این ضیافت بیش از هزار نفر از همسران شهدای تبریز حضور داشتند.
گفتنی است در این مراسم مادر شهید مدافع حرم شهید والامقام صادق عدالت اکبری از رشادتهای رزمندگان دفاع مقدس در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی و نیز صبر و استقامت مادران شهدا گفت.