شهروندان در خریدهای روز مادر و زن هوشیار باشند و به لینکهای ناشناس اعتماد نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: شیادان سایبری به مناسبت روز مادر و روز زن، با بهرهگیری از احساسات مردم و ارائه وعدههای اغواکننده، سعی در سرقت مالی از شهروندان دارند.
سرهنگ کارآگاه علی حسینی با اشاره به انتشار آگهیهای جعلی و فروش کالاهای ارزانقیمت در فضای مجازی افزود: قیمتهای غیرواقعی، تخفیفهای غیرمعمول و پیشنهادهای عجیب برای فروش کالا، از جمله شگردهای رایج افراد سودجو برای جلب اعتماد خریداران است؛ لذا شهروندان به هیچ وجه تا قبل از وصول کالای مد نظر و اطمینان از صحت کالا، هیچ مبلغی تحت عنوان بیعانه و پیش پرداخت واریز نکنند.
او در خصوص لینکهای جعلی با عنوان بسته معیشتی مادرانه نیز به شهروندان عزیز هشدار داد: کاربران به لینکهای ارسالی از سوی افراد ناشناس، به هیچ وجه اعتماد نکنند و هیچ برنامهای نصب نکنند، چون قطعا برنامه جعلی و مخرب است.