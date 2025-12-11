آغاز به کار بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز آغاز به کار بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز آغاز به کار بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز آغاز به کار بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نخستین اجرای این دوره از جشنواره با استقبال گسترده علاقه‌مندان روبه‌رو شد و سالن پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز مملو از جمعیت بود.

این نمایش که نویسندگی آن نیز بر عهده محمد سلیمی است، در نخستین ساعات آغاز جشنواره فضای پرشور و هیجان‌انگیزی در سالن ایجاد کرد.

بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز امسال با حضور هفت گروه داخلی از شهر‌های کرمانشاه، ارومیه، بیجار، سنندج، دیواندره و نیز یک اثر مشترک از سقز و مهاباد و ۵ گروه خارجی از حلبچه، دهوک، سوریه و ترکیه در شهرستان سقز برگزار می‌شود.

این رویداد با دبیری دکتر قطب‌الدین صادقی، هنرمند برجسته تئاتر، از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در سالن‌های نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز در حال برگزاری است.