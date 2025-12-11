در پی بارش برف و یخ زدگی ،راه ارتباطی خوانسار به بویین میاندشت بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خوانسار گفت: گردنه خوانسار به بویین میاندشت به علت بارش شدید برف، یخ زدگی و بوران مسدود است.

حمید حسابی افزود: هموطنان برای تردد به بویین میاندشت از مسیر خوانسار ـدامنه- فریدن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بعلت شرایط کوهستانی منطقه از سفر‌های غیر ضروری خودداری و بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به جاده‌های کوهستانی سفر نکنید.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوانسار بیان داشت: در حال حاضر مه گرفتگی نیز باعث کاهش دید در شهرستان شده و تردد‌ها در دیگر محور‌ها با کندی صورت می‌گیرد.