پخش زنده
امروز: -
در پی بارش برف و یخ زدگی ،راه ارتباطی خوانسار به بویین میاندشت بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان خوانسار گفت: گردنه خوانسار به بویین میاندشت به علت بارش شدید برف، یخ زدگی و بوران مسدود است.
حمید حسابی افزود: هموطنان برای تردد به بویین میاندشت از مسیر خوانسار ـدامنه- فریدن استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بعلت شرایط کوهستانی منطقه از سفرهای غیر ضروری خودداری و بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به جادههای کوهستانی سفر نکنید.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای خوانسار بیان داشت: در حال حاضر مه گرفتگی نیز باعث کاهش دید در شهرستان شده و ترددها در دیگر محورها با کندی صورت میگیرد.