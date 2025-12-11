به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، استرآباد تاریخی محله محور بوده و سه محله اصلی به نام‌های میدان، سبزه مشهد و نعلبندان داشته، و دور تا دور آن هم با برج و بارو محصور بوده است.

استرآباد در سال ۱۳۱۰ به عنوان اولین شهر در فهرست میراث ملی قرار گرفت و در سال ۱۳۱۶ نامش به گرگان تغییر یافت.

اکنون طرح حفاظت، ساماندهی و مرمت شهر تاریخی استرآباد با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری در حال اجراست.