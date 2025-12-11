به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان امیر دریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی با اشاره به اهمیت ورزش در بین ناویان وظیفه گفت: این جشنواره در جهت تدابیر فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت ورزش برای جوانان است که وتاکید فرمانده نیروی دریایی ارتش مبنی بر اینکه، برگزاری این مسابقات بر آمادگی بیشتر ناویان وظیفه می‌افزاید.

وی افزود: آنچه که در این مسابقات اهمیت دارد علاوه بر قهرمانی، ایجاد نشاط، تقویت روحیه جوانمردی، رقابت همراه با رفاقت و شناسایی استعداد‌های برتر است که در این دوره بخوبی انجام شده است.

ناخدا سوم تفگدار دریایی فرزاد عرب زاده دبیر این جشنواره ورزشی در باره نتایج این مسابقات گفت:این جشنواره یکی از مسابقاتی است که تنها در نیروی دریایی برگزار می‌شود ودر این مسابقات ۳۰۰ شرکت کننده داشتیم ونفرات برتر برای مسابقات آجا آماده می‌شوند.

وی افزود:در این مسابقات بمدت ۶ روز ودر ۱۱ رشته ورزشی برگزار شد و تیم مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان با ۱۹۵ امتیاز مقام اول را بدست اورد وقهرمان شد وتیم آموزش‌های تخصص‌های رشت با ۱۸۵ امتیاز مقان دوم را به خود اختصصاص داد و منطقه چهارم دریایی امام رضای انزلی با ۱۲۳ مقام سوم را کسب کرد وشرایط برگزاری مسابقات راضیت بخش بود.