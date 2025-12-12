به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بهروز قره‌بیگی ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار تُن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار کالای اساسی در ۸ ماهه امسال از گمرکات استان ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۸ درصد رشد داشته است.

او افزود: عمده کالا‌های اساسی ترخیص شده از گمرکات خوزستان شامل ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، گندم، روغن، شکر خام، برنج، کود شیمیایی و لاستیک سنگین بوده است.

قره بیگی با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات حوزه تجارت نیازمند اصلاح هستند، گفت: این اقدام ضمن افزایش رضایت‌مندی فعالان اقتصادی، زمینه توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.

ناظر گمرکات خوزستان ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی استان در هشت ماهه سال جاری از نظر وزنی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از نظر ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار بوده است.

او افزود: در بخش واردات نیز طی ۶ ماهه امسال بیش از ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و از نظر ارزشی ۱۳ درصد رشد داشته است.