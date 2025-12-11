سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج ناحیه امام صادق علیه السلام اصفهان با عنوان «جشن چلچراغ آیه ها» با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان گفت: در این مسابقات که به یاد سپهبد پاسدار شهید حاج حسین سلامی در سطح ناحیه و حوزه برگزار شد، بیش از ۴۵۰۰نفر از بسیجیان شرکت کردند که در پایان از نفرات برگزیده هر رشته قدردانی شد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار فتحیان افزود: این مسابقات در رشته‌های (حفظ یک جز تا حفظ کل قرآن کریم، رشته‌های ترتیل و تحقیق، اذان و اقامه، تدریس‌های برتر قرآنی، تفسیر سوره جمعه و کتاب صراط) در مدت زمان دو ماه برگزار شد.

وی گفت: قرار است نفرات برگزیده این مسابقات به مرحله‌ی استانی و کشوری راه پیدا کنند.