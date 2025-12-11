با شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی دهستان کارده شهرستان مشهد، زمینی به وسعت ۹ هکتار آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد گفت: این اقدام با پیگیری واحد حقوقی و واحد حفظ کاربری این اداره انجام شد؛ مالک زمین پس از آگاهی از تبعات قانونی، در اواخر آبان‌ماه امسال با هزینه شخصی، تغییرات غیرمجاز ایجادشده را تخریب کرد.

داوود کاهانی افزود: این زمین در مرحله پی‌کنی و خیابان‌کشی برای ایجاد ۱۶۰ قطعه بودکه علاوه بر جلوگیری از اتلاف بودجه دولتی برای تخریب، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فروش غیرقانونی زمین‌ها به مردم نیز پیشگیری شد.