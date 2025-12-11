آنفلوانزا، یک عفونت ویروسی تنفسی است که این روز‌ها شایع شده و خیلی‌ها را مبتلا کرده است. پیشگیری از این بیماری، نیازمند خود مراقبتی و رعایت راهکار‌های بهداشتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، آنفلوانزا؛ شایع‌ترین بیماری ویروسی فصل سردسال است که با علائمی مانند تب، بی‌حالی، درد عضلانی و گاهی علائم گوارشی همراه است.

برای قطع زنجیره انتقال، رعایت نکات بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی ضروری است.

کودکان، سالمندان، افراد دارای بیماری‌های ریوی، قلبی وکبدی، بیماران شیمی‌درمانی و بانوان باردار بیش از دیگران در معرض ابتلا به آنفلوانزا قرار دارند.