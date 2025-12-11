پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه ویژه شب یلدا با ۲۳۰ غرفه در بندرعباس دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: کالاها در این نمایشگاه با ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود.
علیرضا پیروی منش افزود: در این نمایشگاه ۲۴ تَن برنج و مرغ تنظیم باراز نیز عرضه میشود.
بیشتر بخوانید: گشایش نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاههای فنی و حرفهای در بندرعباس
وی گفت: در نمایشگاه از استانهای کردستان، کرمانشاه، فارس، کرمان و اصفهان حضور دارند.
نمایشگاه ویژه شب یلدا تا ۲۴ آذر ماه در سه راه جهانبار محل دائمی نمایشگاههای بندرعباس دایر است.