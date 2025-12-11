سفیر کشورمان در ونزوئلا با محکومیت شدید اقدام اخیر آمریکا در توقیف یک نفتکش متعلق به ونزوئلا در دریای کارائیب، این حرکت را فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواند و آن را دزدی دریایی و تجاوز آشکار به حاکمیت ملی کشور‌ها توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس در پیامی ضمن واکنش به اقدام دولت آمریکا در توقیف یک نفتکش ونزوئلایی، تأکید کرد: این اقدام بدون هیچ علت موجه و قانونی صورت گرفته و ناقض اصول اولیه حقوق بین‌الملل، به ویژه اصل خدشه‌ناپذیر آزادی دریا‌ها و دریانوردی است.

وی در این پیام تصریح کرد: "دزدی در دریای کاراییب" مناسب‌ترین عنوان برای این اقدام غیرقانونی و غیرموجه آمریکا است که تلاش دارد اهداف خود را با توسل به اقدامات نامشروع، نقض حاکمیت ملی و تجاوز به حقوق دیگران محقق نماید.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت ونزوئلا در مسیر دفاع از حاکمیت ملی و حقوق مسلم خود، این اقدام واشنگتن را که مخالف تمامی هنجار‌ها و مقررات بین‌المللی است، محکوم کرد.