تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و یکم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه بیست و یکم آذر ۱۴۰۴، بیست و یکم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و دوازدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۹ دقیقه است.

اذان صبح فردا شنبه بیست و دوم آذر ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۵ دقیقه ثبت شده است.