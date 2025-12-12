پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه بیست و یکم آذر ۱۴۰۴، بیست و یکم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و دوازدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۹ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه بیست و دوم آذر ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۵ دقیقه ثبت شده است.