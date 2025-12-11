به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت:دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در طول ساعات شبانه روز در بیشتر مناطق استان کاهش محسوس خواهش دارد که به ویژه در مناطق غربی بین پنج تا هشت درجه و همراه با یخبندان است.

لیلا امینی افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از اواخر وقت امروز شاهد خروج تدریجی سامانه بارشی از مناطق غربی و مرکزی استان و فعالیت ضعیف آن در مناطق شمالی و شرقی تا اوایل هفته آینده خواهیم بود.

به گفته وی، آسمان استان ابری و مه آلود پیش‌بینی می‌شود و طی ۴۸ ساعت آینده کاهش دید، وزش باد، بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و درمناطق مستعد شرق و شمال استان بارش پراکنده تگرگ و رعد و برق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در مناطق مرکزی و صنعتی استان به دلیل وجود مه و دود احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا نیز وجود دارد.

وی افزود: داران با کمینه دمای ۶ درجه زیر صفر و خور و بیابانک با دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.