فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: این سرزمین با خون پاک شهدا آبیاری شده و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری مردمان این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم سالروز گرامیداشت عملیات بزرگ و سرنوشتساز مطلعالفجر امروز در شهرستان گیلانغرب برگزار شد؛ آیینی که یادآور حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام و مقاومت مثالزدنی مردم این دیار در روزهای سخت دفاع مقدس است.
در این مراسم که با حضور سردار کریمی، فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه و سردار ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار شد، جمعی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین مردم غیور، مؤمن و همیشه در صحنه گیلانغرب حضور گسترده داشتند.
سردار کریمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات مطلعالفجر، این عملیات را نماد هوشمندی فرماندهان، شجاعت رزمندگان و ایستادگی مردم منطقه دانست و تأکید کرد: «گیلانغرب همیشه در خط مقدم دفاع از کشور بوده و هست؛ از روزهای دشوار جنگ تا امروز که میدان خدمترسانی، آبادانی و محرومیتزدایی ادامه دارد.»
همچنین سردار ریحانی با اشاره به نقش استراتژیک عملیات مطلعالفجر در تثبیت خطوط دفاعی غرب کشور گفت: «این سرزمین با خون پاک شهدا آبیاری شده و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری مردمان این منطقه است. پاسداری از این میراث بزرگ، رسالت همه ماست.»