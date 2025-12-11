پخش زنده
تیم هندبال سپاهان نوی در خانه حریفش سنگ آهن بافق را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛تیم هندبال سپاهان نوین در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، در سالن «حماسه ۲۵ آبان» مجموعه ورزشی «نقش جهان» اصفهان، به مصاف مهمان خود سنگآهن بافق رفت و توانست به پیروزی ۲۴ بر ۱۹ برسد.
تیم سپاهان نوین امسال با سرمربی با تجریه خود مجید رحیمیزاده در لیگ برتر حاضر است.
این تیم به دلیل تصمیمات مدیریتی و مشکلات اداری تا آستانه انصراف از لیگ برتر پیش رفته بود.
پس از بازی امشب سپاهان نوین با ۶ امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد و سنگآهن بافق با ۲ امتیاز در دهم جدل ۱۱ تیمه لیگ برتر سقوط کرد.
لیگ برتر هندبال کشور با حضور ۱۱ تیم ۹ مهر امسال آغاز شد که ۲ تیم سپاهان و سپاهان نوین از استان اصفهان در آن حضور دارند.
سال گذشته علاوه بر این ۲ تیم، تیم گیتی پسند اصفهان نیز حضور در این رقابتها حضور داشت که امسال از شرکت در این رقابتها انصراف داد.