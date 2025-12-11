انتخاب واحد برخی از آپارتمانهای سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی قم
جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن با حضور در سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی واحدهای خود را انتخاب کردنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت ساختمانی آگورسازه نما بهعنوان یکی از پیمانکاران طرح نهضت ملی مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری شهرک شهید رئیسی، روند ساخت ۱۸۰ واحد مسکونی را برعهده دارد و بنا بر اعلام مسئولان این پروژه، عملیات عمرانی دو بلوک از چهار بلوک در حال ساخت این شرکت به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده است.
با توجه به این پیشرفت، رتبههای ۱ تا ۸۰ برای انتخاب واحد دعوت شدهاند. واحدهای در حال ساخت در دو متراژ ۸۹ و ۹۲ مترمربع طراحی شده و به گفته مدیران طرح، در صورت تکمیل آورده مالی متقاضیان، تحویل واحدها در آیندهای نزدیک انجام خواهد شد.
مانی عابدینی، عضو هیئتمدیره شرکت آگرسازه نما، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که روند ساخت با سرعت مطلوبی در حال پیگیری است و هدف شرکت تحویل بهموقع واحدها به متقاضیان است.
در همین حال، جمعی از متقاضیان نیز خواستار تسریع دولت در اجرای زیرساختهای درمانی، آموزشی و شبکه معابر در شهرک شدند. آنها تأکید کردند که تکمیل این زیرساختها نقش تعیینکنندهای در فراهم شدن شرایط سکونت و آغاز زندگی در این منطقه خواهد داشت.