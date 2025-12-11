پخش زنده
امروز: -
تیمهای رشت مقام نخست، سیرجان مقام دوم و انزلی مقام سوم این رقابتها را بدست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، نخستین مسابقات مهارتی طب رزم نداجا به میزبانی بیمارستان ولی عصر (عج) رشت برگزار شد.
۶ تیم و ۳۰ شرکت کننده از مراکز درمانی نداجا به مدت دو روز در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی و فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم ع رشت به رقابت پرداختند.
این مسابقات با هدف ارتقا دانش و مهارت کارکنان بهداشت و درمان در حوزه خدمات پیش بیمارستانی، همکاری تیمی، سرعت عمل در استفاده از اقلام و تجهیزات نوین بهداری رزمی و محک مهارتهای طب تخصصی و... برگزار شد.
در پایان تیمهای رشت مقام نخست، سیرجان مقام دوم و انزلی مقام سوم این رقابتها را بدست آوردند.