به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، نخستین مسابقات مهارتی طب رزم نداجا به میزبانی بیمارستان ولی عصر (عج) رشت برگزار شد.

۶ تیم و ۳۰ شرکت کننده از مراکز درمانی نداجا به مدت دو روز در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی و فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم ع رشت به رقابت پرداختند.

این مسابقات با هدف ارتقا دانش و مهارت کارکنان بهداشت و درمان در حوزه خدمات پیش بیمارستانی، همکاری تیمی، سرعت عمل در استفاده از اقلام و تجهیزات نوین بهداری رزمی و محک مهارت‌های طب تخصصی و... برگزار شد.

در پایان تیم‌های رشت مقام نخست، سیرجان مقام دوم و انزلی مقام سوم این رقابت‌ها را بدست آوردند.