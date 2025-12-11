روزی برای پاسداشت مادران الگوی مهر و عطوفت

روز مادر، فرصتی برای قدردانی از مادرانی که در مسیر پر پیج و خم زندگی، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم. با عشق وفداکاری، بنیان خانواده را استوار ساختند و الگویی از مهر و عطوفت برای نسل‌ها به یادگار گذاشتند.