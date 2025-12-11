پخش زنده
امروز: -
روز مادر، فرصتی برای قدردانی از مادرانی که در مسیر پر پیج و خم زندگی، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم. با عشق وفداکاری، بنیان خانواده را استوار ساختند و الگویی از مهر و عطوفت برای نسلها به یادگار گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما مرکز مهاباد، امروز فرصت مغتنمی است برای تکریم مادرانی که دستانشان بوی محبت و نوازش میدهند و هرچند هم لرزان شود، اما باز هم آجر به آجر پایههای استحکام خانواده را روی هم میچیند.
حواسمان باشدگاهی برای کنارهم بودن و قدریکدیگر را دانستن خیلی زود دیر میشود.