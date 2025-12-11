پخش زنده
امروز: -
تحلیل تازه واشنگتنپست نشان میدهد تهدیدهای ترامپ علیه ونزوئلا و اجازه او برای عملیات مخفی سیا، بازتابی از سابقه دههها مداخله آمریکا در آمریکای لاتین است که پیامدهای سیاسی و انسانی گستردهای بر جای گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک به نقل از واشنگتنپست؛ دولت ترامپ در ماههای اخیر دامنه اقدامات خود علیه ونزوئلا را به شکل کمسابقهای گسترش داده است؛ از عملیات مخفی سیا و استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه گرفته تا توقیف یک نفتکش بزرگ نزدیک سواحل ونزوئلا.
ترامپ ادعا کرده است، رئیسجمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو در رأس یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر قرار دارد و «روزهای او به شمارش افتاده است».
این گزارش افزود: تحلیلگران هشدار میدهند که تهدیدهای اخیر درباره اقدام نظامی علیه ونزوئلا یادآور الگوی تاریخی آمریکا در حمایت از کودتاها و تغییر رژیمهای آمریکای لاتین طی دوران جنگ سرد است، پژوهشی در سال ۲۰۲۳ نشان داده که این مداخلات باعث کاهش چشمگیر شاخصهای دموکراسی، آزادی بیان و حاکمیت قانون در کشورهایی شده که هدف عملیات سیا بودهاند.
در ادامه این گزارش آمده است: نمونههایی از این نوع مداخله شامل کودتای ۱۹۵۴ گواتمالا است که طی آن رئیسجمهور منتخب، ژاکوبو آربنز با پشتیبانی مستقیم سیا سرنگون شد، عملیات «پیبیساکسس» شامل جنگ روانی، حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان و حتی برنامهریزی برای ترور مقامهای دولتی بود و سقوط آربنز نهایتاً کشور را وارد دههها بیثباتی و جنگ داخلی کرد.
این گزارش اضافه کرد: در اکوادور نیز ارتش در سال ۱۹۶۳ با حمایت واشنگتن رئیسجمهور کارلوس آروسمنا را سرنگون کرد، سیا در این کشور با استفاده از نفوذ در اتحادیههای کارگری، دستگاههای اطلاعاتی و رسانهها فضای سیاسی را علیه دولت شکل داده بود.
در برزیل نیز در سال ۱۹۶۴ دولت آمریکا از کودتای ارتش علیه رئیسجمهور ژوآئو گولارت حمایت کرد، واشنگتن حتی طرح استقرار ناوهای جنگی و ارسال مهمات برای کودتاچیان را آماده کرده بود، این کودتا به ایجاد یک دیکتاتوری ۲۱ ساله منجر شد که طی آن شکنجه، بازداشتهای گسترده و سرکوب سیاسی رایج بود.
این روزنامه در پایان نوشت: نمونه گسترده دیگر در شیلی بود؛ جایی که آمریکا تقریباً در تمامی انتخابات میان سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ دخالت کرد و میلیونها دلار برای تقویت مخالفان سالوادور آلنده هزینه کرد و سرانجام آلنده در سال ۱۹۷۳ در یک کودتای دیگر تحت حمایت آمریکا سرنگون شد و کشور وارد دوران طولانی حکومت سرهنگ آگوستو پینوشه شد.
این گزارش نتیجهگیری میکند که تهدیدهای کنونی دولت ترامپ علیه ونزوئلا از عملیات مخفی سیا گرفته تا احتمال اقدام نظامی مستقیم «در امتداد همان الگوی تاریخی» است و میتواند پیامدهای نامعلومی برای ثبات منطقه به همراه داشته باشد.