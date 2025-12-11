آیین اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان چهار شهرستان جنوبی خوزستان با حضور خانواده‌ها، زوج‌های جوان و جمعی از مسئولان سپاه برگزار شد.

اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان آبادان، اروندکنار، شادگان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آیینی با حضور خانواده‌ها و زوج‌های جوان، ۲۰۰ سری جهیزیه به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میان نوعروسان شهرستان‌های آبادان، اروندکنار، شادگان و خرمشهر توزیع شد.

در این مراسم، سردار حزنی، دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با تأکید بر رویکرد حمایتی سپاه گفت: ماموریت اصلی سپاه تأمین امنیت نظام است و در حوزه‌هایی مانند تهیه جهیزیه، مسئولیت مستقیم بر عهده ما نیست؛ اما براساس تکلیف شرعی و در حمایت از نهاد‌های متولی، در تأمین و توزیع جهیزیه مشارکت می‌کنیم. این برنامه‌ها باید در سراسر استان‌ها توسعه یابد.

سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز هدف از اجرای این طرح را کمک به تشکیل زندگی پایدار جوانان عنوان کرد و گفت: ایجاد آرامش، تقویت بنیان خانواده و همراهی در آغاز زندگی مشترک از اهداف اصلی این اقدامات است. توصیه ما به زوج‌های جوان، خوش‌رفتاری، صبوری و همدلی در مسیر زندگی است.»

در پایان، جهیزیه‌ها شامل اقلام ضروری از جمله اجاق‌گاز، لباس‌شویی و فرش به نوعروسان اهدا شد.