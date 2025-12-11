پخش زنده
سناتورهای جمهوریخواه با هشدار درباره نارضایتی گسترده رأیدهندگان از افزایش هزینههای زندگی، از دونالد ترامپ انتقاد کردهاند که نمیتواند بحران «افزایش هزینهها» را یک «فریب» بخواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از رسانه خبری دهیل، جمهوریخواهان در سنا میگویند شکستهای اخیر انتخاباتی حزبشان نشان میدهد که ترامپ و کاخ سفید باید پاسخ جدیتری به نگرانیهای اقتصادی مردم بدهند؛ نگرانیهایی که از افزایش قیمتها تا هزینههای درمان، انرژی و مواد غذایی را شامل میشود.
سناتور لیزا مرکاوسکی تأکید کرده است، رئیسجمهور «نمیتواند گرانی را یک حقه بخواند» و تصور کند مردم آن را باور میکنند؛ زیرا «آنچه گفته میشود اهمیت دارد»، او هشدار داد: ترامپ و اطرافیانش از واقعیت زندگی روزمره مردم دور شدهاند.
در ادامه آمده است ترامپ در روزهای اخیر مدعی شده که «قیمتها بهطور قابلتوجهی در حال کاهش است» و تورم را «متوقفشده» توصیف کرده، اما این اظهارات با دادههای رسمی همخوانی ندارد، اداره آمار کار آمریکا نرخ تورم سالانه را ۳ درصد اعلام کرده که هنوز بالاتر از هدف بانک مرکزی است.
این گزارش اضافه کرد: برخی سناتورها معتقدند تیم ترامپ درک درستی از سختیهایی که جامعه با آن مواجه است ندارد، یک سناتور جمهوریخواه که نخواست نامش فاش شود، گفت: «مردم به علت افزایش هزینهها در حال تقلا هستند؛ ما باید برای این مشکل پیام و راهحل داشته باشیم.»
سناتور تام تیلیس نیز با اشاره به آسیبپذیری اقشار کمدرآمد تأکید کرده است، «جمهوریخواهان هنوز در یک گودال عمیق قرار دارند» و ترامپ باید سریعتر در حوزه تجارت و کاهش تعرفهها اقدام کند.
این رسانه آمریکایی در پایان نوشت: همچنان که نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت مردم عملکرد اقتصادی ترامپ را تأیید نمیکنند، جمهوریخواهان نگران هستند که بیتوجهی کاخ سفید به بحران گرانی به پیروزیهای بیشتر دموکراتها منجر شود؛ پیروزیهایی که اخیراً در فلوریدا و جورجیا نیز تکرار شده است.