در قالب نذر خدمت ۸ هلال‌احمر زنجان و با همراهی خیر داوطلب و هلال احمر لرستان، طرح آبرسانی در روستای چم‌گرداب استان لرستان اجرا شد و مردم این روستا پس از سال‌ها به آب سالم و پایدار دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با حضور در طرح ملی نذرخدمت ۸ گفت:بیش از ۸ سال است که این نهاد با تولید دستگاه‌های صنعتی تصفیه آب، آب آشامیدنی پاک در روستا‌های دورافتاده کشور فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه استان زنجان به عنوان استان معین، این طرح را در دو روستای محروم استان لرستان اجرا می کند افزود: به این منظور دو دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت ۱۰ هزار لیتر نصب و راه اندازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ادامه داد: هرکدام از این دستگاه‌ها بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و کاملا ایرانی و ساخت داخل هستند که به همت داوطلبان و متخصصان هلال احمر بیش از ۸ سال است که توسط استان زنجان ساخت و نصب می‌شوند.

هاشمی گفت: در بیش از ۱۵ روستای استان زنجان نیز این طرح را اجرا کرده‌ایم و توانایی داریم که تمام استان را به زودی از نعمت دستگاه آب تصفیه کن مجهز کنیم.

وی افزود: طرح نذر خدمت به صورت ملی برگزار شده و هر سال یک استان در استان دیگری این طرح را اجرا می‌کند که امسال مقرر شد استان زنجان، معین استان لرستان باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر زنجان ادامه داد: علاوه بر طرح آبرسانی، توزیع بسته‌های معیشتی-تحصیلی و خدمات درمانی- بهداشتی نیز در این طرح با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان در حال اجراست.