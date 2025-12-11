میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش در استان تا ساعت ۱۸:۳۰ بر حسب میلیمتر بدین شرح است:

آلونی ۳۱.۶

ارجنک: ۴۱.۱

اردل: *۶۶.۵*

امام قیس: ۲۰.۱

ایلبگی: ۳۰.۷

بازفت: *۱۲۲.۵*

بروجن: ۱۵.۶

بلداجی: ۲۸.۱

بن: ۳۲.۵

جونقان: ۶۱.۸

دزک: ۱۴.۳

دشتک: *۷۹.۸* ارتفاع برف ۲۰cm

دوآب صمصامی: *۷۸.۱*

دیمه: ۶۷.۷

سامان: ۴۴.۸

سرخون: ۵۸.۹

سودجان: ۴۷.۲

شلمزار: ۵۴

شهرکرد: ۳۶.۱ ارتفاع برف ۲cm

فارسان: ۵۶.۱ ارتفاع برف ۱۳cm

فرخ شهر: ۳۰.۹

کوهرنگ: *۱۰۹.۲* ارتفاع برف ۳۵cm

گندمان: ۲۰.۵

لردگان: ۴۲.۲

لیرابی: ۷۶.۹

مال خلیفه: *۷۱.۶*

هوره: ۲۴.۷