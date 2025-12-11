پخش زنده
میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش در استان تا ساعت ۱۸:۳۰ بر حسب میلیمتر بدین شرح است:
آلونی ۳۱.۶
ارجنک: ۴۱.۱
اردل: *۶۶.۵*
امام قیس: ۲۰.۱
ایلبگی: ۳۰.۷
بازفت: *۱۲۲.۵*
بروجن: ۱۵.۶
بلداجی: ۲۸.۱
بن: ۳۲.۵
جونقان: ۶۱.۸
دزک: ۱۴.۳
دشتک: *۷۹.۸* ارتفاع برف ۲۰cm
دوآب صمصامی: *۷۸.۱*
دیمه: ۶۷.۷
سامان: ۴۴.۸
سرخون: ۵۸.۹
سودجان: ۴۷.۲
شلمزار: ۵۴
شهرکرد: ۳۶.۱ ارتفاع برف ۲cm
فارسان: ۵۶.۱ ارتفاع برف ۱۳cm
فرخ شهر: ۳۰.۹
کوهرنگ: *۱۰۹.۲* ارتفاع برف ۳۵cm
گندمان: ۲۰.۵
لردگان: ۴۲.۲
لیرابی: ۷۶.۹
مال خلیفه: *۷۱.۶*
هوره: ۲۴.۷