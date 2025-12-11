پخش زنده
آیین اهدای نشان ناظمالاطباء کرمانی، پاسداشت چهرههای مؤثر و جهادگران سلامت استان کرمان، شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.
دکتر طالبی در این مراسم با تأکید بر اهمیت پاسداشت مفاخر و سرمایههای انسانی استان گفت: هویت ما متأثر از سرمایههای ارزشمند انسانی این سرزمین است و برگزاری چنین آیینهایی میتواند به تقویت بنیان هویت در استان کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه برجسته ناظمالاطباء در تاریخ پزشکی کشور افزود: ناظمالاطباء یکی از سرمایههای فرهنگی و علمی کرمان است و بزرگداشت او به احیای پزشکی اخلاقمحور در استان کمک میکند.
استاندار کرمان همچنین نشان ناظمالاطباء را دارای ظرفیت و قابلیت ملی شدن دانست و اظهار داشت: پشتوانه این قابلیت، بخش سلامت فعال و پویای استان است. باید همه تلاش خود را برای حرکت در این مسیر بهکار بگیریم؛ چراکه این نشان هم بازنمایی ارزشهای جامعه پزشکی کرمان و هم تقویتکننده اعتبار بخش سلامت استان بهشمار میرود.