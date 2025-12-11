پخش زنده
با ورود سامانه بارشی اخیر به لرستان، پائیز در روزهای پایانی خود، روی خوش را نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بارندگیها که از دو روز گذشته، آسمان استان را فرا گرفته بود تا بامداد امروز ادامه داشت، علاوه بر طراوت هوا و جان گرفتن رودخانههای کشکان، خرمرود و گِلِرود بروجرد، موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شد.
و اما بارش باران و برف مخاطراتی هم در پی داشت. بارش باران در برخی از شهرها موجب آبگرفتگی خیابانها و معابر عمومی و قطع راه ارتباطی چند روستا در شهرستان پلدختر شد.
همچنین بارش برف، شهرستانهای دلفان، بروجرد، الیگودرز و ارتفاعات شهرستان خرم آباد را سفید پوش کرد و موجب کندی تردد و مسدود شدن گردنه گله بادوش الیگودرز و محور نورآباد به هرسین شد.
بیش از ۲۰۰ خودروی گرفتار در برف نیز در شهرستان دلفان رهاسازی شد.