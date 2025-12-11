فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب گفت:حفظ شان و کرامت خانواده شهدا بر تک تک مسئولین ضروری و لازم است و ما تمام توان خود را در جهت کاهش مشکلات این عزیزان به کار خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر سرتیپ دوم جعفر صالح فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب در دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت مقام مادر و روز زن اظهار کرد: شهدای دفاع مقدس دوم انسان‌هایی بودند که آگاهانه ندای حق تعالی را لبیک گفتند و به فیض شهادت نایل آمدند. آنان با ایثار و فداکاری خود عزت و استقلال را برای کشور به ارمغان آوردند.

وی با بیان اینکه خانواده معظم شهدا منبع صبر، قدرت و پایداری جامعه هستند گفت: ما با توکل به خداوند متعال و با اقتدار مسیر همرزمان شهیدمان را ادامه خواهیم تا امنیت و آرامش ملت عزیز را فراهم کنیم.

امیر سرتیپ دوم صالح تاکید کرد: حفظ شان و کرامت خانواده شهدا بر تک تک مسئولین ضروری و لازم است و ما تمام توان خود را در جهت کاهش مشکلات این عزیزان به کار خواهیم گرفت.

حجت الاسلام خبازی رئیس عقیدتی سیاسی پدافندهوایی شمال‌غرب هم در این دیدار با اشاره به اینکه همسران و مادران شهدا نماد استقامت و پایداری هستند خاطرنشان کرد: شهدای ما نشان دادند عشق به میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی هیچ گاه فراموش نمی‌شود و این آموزه‌های شهیدان باید یک الگوی واقعی برای نسل جدید ما باشد.

وی تصریح کرد: شهدای پدافندهوایی با نثار جانشان نام و یاد خود را در تاریخ این کشور ثبت کردند و وظیفه ما هست که در پاسداشت یادونام این شهدای عزیز از هیچ تلاشی فروگذاری نکنیم.