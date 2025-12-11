باند قاچاقچیان خرید و فروش اشیای تاریخی و فلزیاب در شهرستان بانه دستگیر شدند.

دستگیری باند قاچاق آثار تاریخی در بانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی شهرستان بانه با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: با رصد اطلاعاتی و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی ۳ نفر از اعضای اصلی باند قاچاق اشیای تاریخی و تجهیزات فلزیاب در سطح شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ لطفی اظهار داشت: از این باند، تعدادی اشیای تاریخی شامل سکه، ظروف و آثار قدیمی از دوره‌های مختلف و تجهیزات الکترونیکی فلزیاب و حفره‌یاب کشف و ضبط شده است.

وی افزود: اعضای این باند با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.