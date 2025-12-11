پخش زنده
امروز: -
مسابقات کونگفوی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور در سالن ورزشی ۲۲ گولان سنندج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس هیئت کونگفوی استان گفت: در این دوره از رقابتها که تا فردا جمعه ادامه دارد بیش از ۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور به مصاف هم میروند.
محمدی افزود: در مجموع ۶۰ تیم شامل ۳۰ تیم نوجوانان و ۳۰ تیم جوانان، در این مسابقات حضور پیدا کردهاند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را استعدادیابی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان اعلام کرد.
محمدی اظهار داشت: تیم کردستان در قالب دو تیم الف و ب با ۲۸ کونگ فو کار در این دوره از رقابتها حضور دارد.