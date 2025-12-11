\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0633\u0639\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633)\u00a0 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u0622\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a\u00a0 \u0628\u0627 \u067e\u062e\u062a \u06a9\u06cc\u06a9 700 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0644 137 \u0645\u062a\u0631\u00a0 \u0648\u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0622\u0646 \u0628\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645\u00a0 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\u00a0