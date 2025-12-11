پخش زنده
امروز: -
شماری از هواداران فلسطین در زندانهای انگلیس، به علت اعتصاب غذا، در معرض مرگ قرار گرفتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه دیلی میل نوشت موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" که وکالت ۸ نفر از هواداران گروه "اکشن فلسطین" را برعهده دارد، در نامهای نوشت این افراد، به علت ادامه اعتصاب غذا، در معرض مرگ قرار دارند. به نوشته این روزنامه، ۵ نفر از هواداران این گروه هوادار فلسطین، به بیمارستان منتقل شدهاند. دیلی میل نوشت در نامه وکیل این هواداران فلسطین آمده یکی از این زندانیان، پس از ۳۷ روز اعتصاب غذا، ۱۰ کیلوگرم از وزنش را از دست داده است.
روزنامه دیلی میل افزود: موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" در نامهای، از "دیوید لامی"، وزیر دادگستری خواسته است زمانی را برای ملاقات وگفتگو درباره شرایط موکلانش، معین کند. در این نامه درباره وضعیت نامناسب جسمی هواداران گروه "اکشن فلسطین" و خامت حالشان، هشدار داده شده است. دیلی میل نوشت در این نامه، به وزیر دادگستری انگلیس هشدار داده شده است این جوانان هوادار فلسطین، بدون ارتکاب جرم، ممکن است در زندان جان ببازند. به نوشته این روزنامه، ۴ نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندانهای انگلیس دست زدهاند، به علت تلاش برای توقف یکی از شعبات کارخانه اسرائیلی "الیبت سیستمز" در ماه اوت پارسال در شهر بریستول انگلیس، مجرم شناخته شدهاند.
پس از این که دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، شمار فراوانی از صلح طلبان و آزادی خواهان از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیتهای اجتماعی روی آورده و در هواداری از حقوق فلسطینیان و هوادارانشان به خیابانها آمدند و با در دست داشتن تابلو نوشتههایی که «من با نسل کشی مخالفم و من از فلسطین اکشن حمایت میکنم» حمایت خود را از آنان اعلام کردند که به دست پلیس بازداشت شدند.
به نوشته این روزنامه، پس از این که سازمان"فلسطین اکشن" تروریستی و ممنوع اعلام شد، شمار بیش تری از سالمندان انگلیسی، برای حمایت از آن به میدان میایند و هر هفته، بازداشت میشوند.
روزنامه ایندیپندنت هم در این باره نوشت: اغلب افرادی که در تظاهرات حمایت از گروه "فلسطین اکشن" در انگلیس بازداشت میشوند، بیش از ۶۰ سال سن دارند. ۳۸۵ نفر از نمایندگان مجلس انگلیس، به لایحه دولت این کشور مبنی بر تروریستی بودن "فلسطین اکشن" رای مثبت دادند و فقط ۲۶ نفر با آن مخالفت کردند. به همین علت، شماری از افراد منتقد این قانون میگویند وزیران دولت انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصددند تا مخالفان رژیم صهیونیستی را در این کشور ساکت سازند.
"جولیت استیونسون" هنرپیشه مشهور انگلیسی در مقالهای در روزنامه گاردین نوشت ارسال رایانامههای محکم و مستدل، اثر ندارد؛ مکاتبه و گفتوگو با نمایندگان مجلس انگلیس، بی فایده است؛ تظاهرات صدها هزار نفری هواداران فلسطین، بی اثر است؛ پرسشهای شماری از نمایندگان مردم در مجلس از وزیران دولت انگلیس، به درد نمیخورد؛ حتی شماری از اعضای دولت انگلیس، اقدامات اسرائیل را در غزه محکوم میکنند؛ نتایج شماری از نظرسنجیها نشان میدهد مردم انگلیس از دولت این کشور میخواهند برای اسرائیل اسلحه نفرستد و خواهان آتش بس فوری، بدون شرط و دائمی در فلسطیناند، اما هیچ یک از این اقدامات، نتیجه ندارد. وی میافزاید کایر استامر، نخست وزیر انگلیس و وزیرانش، همه درخواستها به منظور دخالت انسان دوستانه را نمیشنوند و اسرائیل، با کمک دولت انگلیس و دیگر حامیانش، هنوز مشغول کشتار کودکان فلسطینی است.