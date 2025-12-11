به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی شعر حضرت مادر گفت: این همایش به عنوان یکی از جریان سازترین رویداد ادبی آئینی کشور محسوب می‌شود.

مهدی پایون با بیان این که امسال در کنگره به دنبال تبیین نقش مادران در بنیان گذاری تمدن نوین اسلامی هستیم، افزود: فرزندآوری میراثی مادرانه یکی از محور‌های اصلی همایش شعر حضرت مادر بود.

وی اضافه کرد: موضوع حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت فاطمه بنت اسد (س) مادر حضرت علی (ع) محور‌های دیگر این همایش بود.

دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی شعر حضرت مادر گفت: امید آفرینی و بازخوانی الگوی مادری در تربیت و پرورش نسل مومن در اشعار شاعران جایگاه ویژه داشت.

امسال حدود هزار اثر به دبیرخانه همایش ملی شعر حضرت مادر ارسال شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل و قدردانی شد.

در این مراسم از کتاب چهارمین هماش ملی شعر حضرت مادر رونمایی شد.