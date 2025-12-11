به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا وکیل زاده، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت:با اعلام حادثه انحراف اتوبوس در محور کوار – شیراز، پیش از پل فسا ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اعزام شد.

به گفته وی، تمام مصدومان هوشیار، بدون آسیب جدی و در وضعیت سبز هستند و توسط نیرو‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

وکیل زاده افزود: اتوبوس در مسیر جهرم به شیراز در حال حرکت بوده است.

علت حادثه در دست بررسی است.