پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان از ممنوعیتِ تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی و زراعی جهت ساختوساز خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ۱۴ پرونده تغییر کاربری و واگذاری زمین امور اراضی استان کرمان با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسات، ضمن بررسی ابعاد مختلف تعدادی از پروندههای مربوط به متقاضیان واگذاری اراضی، تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ و رای نهایی صادر شد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری در حاشیه این نشست اظهار داشت: با توجه به اینکه در حوزه واگذاری اراضی و منابع طبیعی، قوانین و بخشنامههای متعددی از سوی دولت ابلاغ شده و تمامی مراحل باید بر اساس مقررات انجام شود.
مهدی مبشر تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند ضمن رعایت ضوابط قانونی، ملاحظات فنی و اجرایی لازم را برای تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری مدنظر قرار دهند تا مشکلات متقاضیان برطرف شود.