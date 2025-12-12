رئیس جمهور، ظرفیت بالای راهگذر قزاقستان ـ ترکمنستان و ایران را برای توسعه حمل و نقل کالا دارای اهمیت دانست.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان با توجه به ظرفیت بالای راهگذر قزاقستان ـ ترکمنستان و ایران برای توسعه حمل و نقل کالا، گفت: دیدگاه‌های مشترک به تحقق این هدف، کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

گفتنی است، رئیس جمهور، پس از سفر به قزاقستان، برای حضور در نشست بین‌المللی صلح و اعتماد، با استقبال قربان‌قلی بردی محمداف، رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت ترکمنستان، وارد عشق‌آباد، پایتخت این کشور شد.