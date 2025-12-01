به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان پویش «در سایه مادر» شد؛ حرکتی نمادین در راستای طرح ملی تولید و کاشت یک میلیارد درخت که با مشارکت حوزه‌های علمیه خواهران و اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، با اشاره به تعهد استان در طرح ملی گفت: طی سه سال گذشته، استان زنجان به تعهدات خود در زمینه تولید و کاشت نهال عمل کرده و بیش از ۶ میلیون نهال آماده کاشت در اسفندماه وجود دارد. پویش امروز، تنها آغاز راه است و با مساعد شدن شرایط آب و هوا، کاشت گسترده نهال‌ها آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام تقی محدر، مدیر حوزه‌های علمیه بانوان استان، نیز ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) به مادران و خواهران، کاشت درخت را عملی نیک، ضرورت ملی و منبع اکسیژن برای حیات موجودات زنده معرفی کرد و افزود: همه افراد می‌توانند در این پویش مشارکت کنند و حتی به عنوان هدیه به مادران، یک درخت به نام ایشان کاشته شود تا پیوند معنوی و ماندگاری ایجاد شود.

وی تاکید کرد حوزه‌های علمیه خواهران تاکنون بیش از ۱۰۰ درخت در محوطه خود کاشته‌اند و این همکاری با اداره کل منابع طبیعی نمونه‌ای از هم‌افزایی نهاد‌ها برای ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست است.

مدیر حوزه‌های علمیه بانوان استان گفت: شهرداری زنجان هم در تامین نهال‌های مورد نیاز این حوزه کمک شایانی کرده است.

پویش «در سایه مادر» فرصتی برای مشارکت همگانی و ثبت عملی ماندگار به مناسبت روز مادر و گرامیداشت ارزش‌های معنوی و محیط زیستی کشور است.