مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تصادف دو خودروی سواری پراید در جاده سلطانیه_قیدار، ۴ مصدوم و یک جان باخته برجا گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی‌ با اعلام این خبر افزود: صبح امروز گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی سواری پراید در کیلومتر ۳۳ جاده سلطانیه به قیدار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: با دریافت این گزارش، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات کرسف به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این حادثه ۴ مصدوم و یک جان‌باخته داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل و جان‌باخته توسط نجاتگران هلال احمر با استفاده از ابزار ست فنی نجات رهاسازی و به عوامل قضایی تحویل داده شدند.

وی از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.