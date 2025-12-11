پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تصادف دو خودروی سواری پراید در جاده سلطانیه_قیدار، ۴ مصدوم و یک جان باخته برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی با اعلام این خبر افزود: صبح امروز گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی سواری پراید در کیلومتر ۳۳ جاده سلطانیه به قیدار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر استان اعلام شد.
وی ادامه داد: با دریافت این گزارش، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات کرسف به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این حادثه ۴ مصدوم و یک جانباخته داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل و جانباخته توسط نجاتگران هلال احمر با استفاده از ابزار ست فنی نجات رهاسازی و به عوامل قضایی تحویل داده شدند.
وی از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.