به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این راستا نشست تبیین مدل توسعه پایدار روستای شفیع آباد با حضور موسوی آیت اللهی معاون عمرانی استاندار و تعدادی از مدیران کل استان و مسولین بخش شهداد در اکو کمپ ستاره لوت در روستای ملک آبادِ شهداد برگزار شد.

موسوی آیت الهی معاون عمرانی استاندار گفت:وجود روستاها در حوزه امنیت و سکونت مهم است و تقویت آنها در همه ابعاد بویژه در حوزه صنایع دستی و کشاورزی می تواند در کنار گردشگری، توسعه را در پی داشته باشد.

آقای موسوی با اشاره به انتخاب روستای شفیع ابادِ شهداد در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان افزود:حفظ فرهنگ و هویت روستاها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهداد و بیابان لوت گفت:با همکاری همدیگر می توانیم تحول و توسعه بیشتر را در منطقه ایجاد کنیم.

وی افزود:باید سازمان های مرتبط با حوزه گردشگری با نگاه مثبت و با حمایت دولت ورود و اقدام کنند.

وی تصریح کرد:روستای شفیع آبادِ شهداد فرصت خوبی فراهم کرده است تا شاهد جذب توریست بیشتر باشیم .

طبیب زاده همچنین خاطر نشان کرد:استان کرمان علی رغم ظرفیت بالا در حوزه گردشگری اما به عنوان مقصد گردشگری شناخته نشده است چرا که ما در تصمیمات مدیریتی ظرفیت استان را باور و لحاظ نکردیم.

دکتر نیکرو مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هم گفت:در راستای توسعه روستای جهانی شفیع آباد باید با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی و اقدام کنیم.

پیش از این نشست از واحدهای بوم گردی،کاروانسرای شفیع آباد و دیگر ظرفیت های گردشگری روستای شفیع آباد بازدید شد.