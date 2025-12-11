پخش زنده
روستای جهانی شفیع ابادِ شهداد در ۱۵ مهرماه امسال در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این راستا نشست تبیین مدل توسعه پایدار روستای شفیع آباد با حضور موسوی آیت اللهی معاون عمرانی استاندار و تعدادی از مدیران کل استان و مسولین بخش شهداد در اکو کمپ ستاره لوت در روستای ملک آبادِ شهداد برگزار شد.
موسوی آیت الهی معاون عمرانی استاندار گفت:وجود روستاها در حوزه امنیت و سکونت مهم است و تقویت آنها در همه ابعاد بویژه در حوزه صنایع دستی و کشاورزی می تواند در کنار گردشگری، توسعه را در پی داشته باشد.
آقای موسوی با اشاره به انتخاب روستای شفیع ابادِ شهداد در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان افزود:حفظ فرهنگ و هویت روستاها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهداد و بیابان لوت گفت:با همکاری همدیگر می توانیم تحول و توسعه بیشتر را در منطقه ایجاد کنیم.
وی افزود:باید سازمان های مرتبط با حوزه گردشگری با نگاه مثبت و با حمایت دولت ورود و اقدام کنند.
وی تصریح کرد:روستای شفیع آبادِ شهداد فرصت خوبی فراهم کرده است تا شاهد جذب توریست بیشتر باشیم .
طبیب زاده همچنین خاطر نشان کرد:استان کرمان علی رغم ظرفیت بالا در حوزه گردشگری اما به عنوان مقصد گردشگری شناخته نشده است چرا که ما در تصمیمات مدیریتی ظرفیت استان را باور و لحاظ نکردیم.
دکتر نیکرو مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هم گفت:در راستای توسعه روستای جهانی شفیع آباد باید با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی و اقدام کنیم.
پیش از این نشست از واحدهای بوم گردی،کاروانسرای شفیع آباد و دیگر ظرفیت های گردشگری روستای شفیع آباد بازدید شد.