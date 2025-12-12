به مناسبت روز مادر و به یاد مادران صبور شهدا از جدیدترین دیوارنگاره شهر زنجان با تصویری از مادر شهیدان خالقی پور اسوه مقاومت و مادر مهربان زنجانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، از جدیدترین دیوارنگاره شهر زنجان با تصویری از اسوه مقاومت، مادر شهیدان خالقی پور، رونمایی شد.

این اثر هنری دیواری که به عنوان نمادی از صبر و استقامت مادران زنجانی شناخته می‌شود، مزین به تصویر مادر شهیدان والامقام خالقی پور است. این انتخاب به عنوان «اسوه مقاومت و مادر مهربان زنجانی»، تأکیدی است بر نقش محوری مادران در تربیت قهرمانانی که جان خود را فدای مام وطن کردند.