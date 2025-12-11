به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی سوری گفت: پویش فرهنگی و انسان‌دوستانه «عید تا عید» از ۲۰ آذرماه همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر در پایگاه های انتقال خون استان آغاز شده که تا ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه دارد.

وی افزود: به پاس قدردانی از مشارکت مردم، امسال ۱۰ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به قید قرعه به اهداکنندگان خون اعطا می‌شود.

مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به جوایز معنوی در نظر گرفته شده برای این پویش ادامه داد: افرادی که در این بازه زمانی با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون استان برای اهدای یک واحد خون اقدام کنند در فهرست قرعه‌کشی قرارگرفته و به ۱۰ نفر به قید قرعه سفر رایگان به کربلا تعلق خواهد گرفت.

سوری با تأکید بر نیاز همیشگی بیماران به فرآورده‌های خونی به‌ویژه در فصل سرما از عموم مردم نوع‌دوست لرستان دعوت کرد تا با شرکت در این طرح ضمن برخورداری از اجر معنوی نجات جان انسان‌ها، شانس خود را برای تشرف به کربلای معلی امتحان کنند.