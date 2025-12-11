رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: زن و مردی بر اثر جراحت شدید ناشی از تیراندازی، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه امشب، حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف رشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد گفت: در پی این اعلام، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شفت و رودپیش به‌سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

جمشید محمدی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدودا ۵۰ ساله و یک خانم حدودا ۵۶ ساله، به دلیل شدت جراحات ناشی از تیراندازی، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس بدون علائم حیاتی بوده و فوت کرده بودند.

وی گفت: صحنه حادثه برای پیگیری‌های قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.