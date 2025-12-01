فرمانده کل سپاه گفت: حضور و نقش‌آفرینی بانوان در دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی تصویر درخشانی از زن مسلمان ایرانی را به جهانیان عرضه کرد. آنها پشتوانه‌ای عظیم برای رزمندگان و مدافعان انقلاب و نظام اسلامی شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز زن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) دردانه آفرینش و روز زن، فرصتی ارزشمند و باشکوه برای تکریم جایگاه والای بانوان ایران اسلامی است که در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، همواره با بصیرت، صلابت و هوشمندی، نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل خود را به نمایش گذاشته‌اند.

بانوان این سرزمین، چه در قامت مادران و همسران شهیدان و پاسداران، و چه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی، همواره نشان داده‌اند که مسئولیت‌پذیری آنان تنها محدود به خانواده نیست، بلکه در میدان‌های بزرگ دفاع از انقلاب و عزت ملی نیز جلوه‌گر است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) فرمودند: «زن ایرانی توانسته است در اوج فشارها و تهدیدها، هویت و عظمت خود را حفظ کند و پرچم‌دار ارزش‌های اسلامی باشد.»

نمونه روشن این حقیقت، حضور و نقش‌آفرینی بانوان در دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی است؛ جایی که زنان مؤمن و مقاوم، با ایستادگی، حمایت و مدیریت در خانواده، و تبیین حقایق فهم و عمل سیاسی در جامعه پشتوانه‌ای عظیم برای رزمندگان و مدافعان انقلاب و نظام اسلامی شدند و در اوج عزت و عظمت، تصویر درخشانی از زن مسلمان ایرانی را به جهانیان عرضه کردند.

بانوان و زنان مفتخر به پوشش و لقب پاسداری در نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز، امروز الگوی باشکوهی از زن فاطمی در ایران عزیز هستند؛ زنانی که با ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری، در کنار پاسداران انقلاب، نقش‌آفرین در پاسداری از آرمان‌های شهیدان و دستاوردهای انقلاب اسلامی‌اند.

امروز بانوان ایران اسلامی، با تأسی به حضرت زهرا (س) آن انسان عرشی آراسته به والاترین خصوصیات تعالی‌بخش و پیروی از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، الگویی شکوهمند از ایمان، بصیرت، ایستادگی و امیدآفرینی را پیش چشم زنان جهان قرار داده‌اند. آنان ثابت کرده‌اند که زن ایرانی نه تنها محور خانواده و تربیت نسل آینده است، بلکه ستون استوار جامعه و شریک جدی در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و مقاومت اسلامی است.

اینجانب ضمن تبریک این روز فرخنده به همه زنان و مادران سرافراز ایران اسلامی، دوام توفیق، عزت و سربلندی آنان را از درگاه خداوند کریم مسئلت می‌نمایم و امیدوارم در پرتو تعالیم نورانی فاطمی و هدایت‌های حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، همواره منشأ خیر، امید و پیشرفت و افتخارآفرینی در میدان‌های علمی، ورزشی، فکری، پژوهشی ،سیاسی، اجتماعی ،سلامت و بهداشت، امید به زندگی، پشتیبانی‌های جهادی و همراهی‌های زمینه ساز برای مجاهدان پیشرفت و مدافعان وطن اسلامی باشند.





سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی