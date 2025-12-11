فرماندار ویژه الیگودرز گفت: راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان که بر اثر بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد و عملیات برای گشودن سایر مسیر‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی اداوی گفت: در پی بارش‌های امروز، راه ارتباطی ۶۰ روستای شهرستان الیگودرز مسدود شده بود که راه بیش از ۵۰ روستا با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

وی افزود: عملیات بازگشایی برای مابقی روستا‌ها همچنان ادامه دارد.

فرمانده ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه هم اکنون محور‌های اصلی شهرستان باز است، ادامه داد: گردنه گله بادوش همچنان مسدود است و تردد در گردنه فرسش نیز بدون زنجیر چرخ امکان‌پذیر نیست.

اداوی با اشاره به اینکه رانندگان ضمن بازدید خودرو و اطمینان از تجهیزات زمستانی باید زنجیر چرخ همراه داشته باشند، افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی رانندگان از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند.

وی همچنین با توجه به بارش برف سنگین در ارتفاعات گفت: کوهنوردان به هیچ عنوان به ارتفاعات صعود نکنند.

اداوی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی فردا و در هفته آینده نیز شاهد بارش نزولات آسمانی خواهیم بود.

رئیس ستاد مدیریت بحران الیگودرز هم گفت: مدیران در آماده باش کامل و شهرداری نیز برای پاکسازی معابر و خیابان‌ها و گرفتگی احتمالی کانال‌ها در آماده باش است.