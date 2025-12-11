مسابقات جام «از محله تا قله» با یاد شهدا در استان البرز برگزار شد
مسابقات جام «از محله تا قله» با حضور ۳۸ تیم از استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز گفت: مسابقات جام «از محله تا قله» با یاد و نام شهدای والا مقام و با حضور گسترده شرکتکنندگان از دستگاههای مختلف در استان البرز برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۳۸ تیم از نهادهای فعال در حوزههای امدادی، حمایتی و اجتماعی از جمله جمعیت هلالاحمر، کمیته امداد امام خمینی(ره), سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز با بیان اینکه این مسابقات زمینهساز ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان جوانان است اظهار کرد: «از محله تا قله» علاوه بر جنبه ورزشی، فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، همدلی بین سازمانها و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به شمار میرود.