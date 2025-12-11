به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: مسابقات جام «از محله تا قله» با یاد و نام شهدای والا مقام و با حضور گسترده شرکت‌کنندگان از دستگاه‌های مختلف در استان البرز برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۳۸ تیم از نهادهای فعال در حوزه‌های امدادی، حمایتی و اجتماعی از جمله جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره), سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز با بیان اینکه این مسابقات زمینه‌ساز ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان جوانان است اظهار کرد: «از محله تا قله» علاوه بر جنبه ورزشی، فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، همدلی بین سازمان‌ها و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به شمار می‌رود.