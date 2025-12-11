استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان ممکن نیست
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از زنان برگزیده و تاثیرگذار استان گفت: شما سهامداران نقش بزرگ و اثرگذار در ارتقای سرمایه اجتماعی استان هستید و من متعهد میشوم که در این مسیر، یار، یاور و پشتیبان شما افتخارآفرینان باشم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین گرامیداشت زنان برگزیده عرصههای هنری، فرهنگی و رسانهای آذربایجان شرقی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر از مقام همسران و مادران شهدا که هنرمندانه سرود عشق و روشنایی را سرودند و روشناییبخش آفرینش شدند تجلیل کرد.
وی با اشاره به جایگاه زن در شکلدهی هویت فرهنگی استان گفت:آذربایجان شرقی ریشهدارترین سنتهای فرهنگی ایران را در خود جای داده و اگر به حضور زنان خلاق، شاعر، هنرمند و اهل رسانه در گذشته دیرینه استان بنگریم، نقش برجسته آنان بهروشنی دیده میشود.
سرمست افزود: امروز بیش از هر زمان، هویت فرهنگی استان وامدار حضور این بانوان در عرصههای فرهنگی، هنری و اجتماعی است.
استاندار آذربایجان شرقی پیشگامی زنان در اقتصاد فرهنگی و هنری استان را یادآور شد و اظهار داشت: هنر در آذربایجان تنها یک میراث نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی است. ما در کنار هنر، به اقتصاد هنر نیز نیاز داریم و زنان این سرزمین با ظرافت نگاه، دقت در کار و نوآوری در بیان بخش مهمی از اقتصاد فرهنگی استان را بر دوش میکشند و از فعالترین کارآفرینان حوزه فرهنگ و هنر هستند.
وی نقش اثرگذار بانوان در عرصه رسانه و روایت امید و امیدآفرینی را نیز پراهمیت دانست و گفت: در زمانی که جامعه بیش از هر دورهای به امید و عقلانیت نیاز دارد، نقش زنان در این عرصه سنگین و بیبدیل است.
سرمست افزود:این زنان هستند که در سربالایی حوادث، ناملایمات را به ملایمت سپری کردهاند و حضورشان بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی رسانههای استان را شکل داده است.
وی به رویکرد استان در حمایت از زنان توانمند اشاره و تاکید کرد: در سیاستهای استان توجه به ظرفیتهای زنان یک ضرورت توسعهای است و رویکرد ما حمایت واقعی و نتیجهمحور است نه در شعار، بلکه در قالب برنامههایی مانند حمایت از زنان کارآفرین در حوزه فرهنگ، تقویت شبکههای حمایتی زنان و تسهیل کسبوکارهای فرهنگی با مدیریت زنان.
سرمست افزود: توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان امکانپذیر نیست و سرمایهگذاری در این حوزه بازگشت سرمایهای برای ارتقای سرمایه اجتماعی استان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: جامعهای که زنان و مادران آن فرهیخته و تربیتیافته باشند، نسل آیندهاش نیز آیندهای روشن خواهد داشت. زن، روشناییبخش آفرینش و محور تعالی جامعه است و این تنها یک شعار فرهنگی نیست، بلکه واقعیتی جاری در متن جامعه است؛ جامعهای که در مسیر پیشرفت قرار گیرد نور آن از اندیشه و دستان زنان میتابد.
گفتنی است در این آیین از ۲۰ نفر از زنان فعال، برگزیده و اثرگذار استان در عرصههای هنری، فرهنگی و رسانهای تجلیل شد.